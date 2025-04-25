كلمة الرئيس عون خلال زيارته للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

مراسلة الجديد: رئيس الحكومة السابق حسان دياب يمثل أمام قاضي التحقيق الأول طارق البيطار في قصر العدل وفي المعلومات أن دياب لم يتبلغ بموعد الجلسة لتواجده في الخارج إلا أنه قرر المثول لعدم عرقلة التحقيق