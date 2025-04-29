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مصادر سياسية للجديد عن الحوار بين الرئيس عون وحزب الله: التواصل قائم لكن عن بُعد والرئيس نبيه بري لم يشغّل محركاته الحوارية لليوم لانه سبق وأن اعلن ثوابته في الانسحاب الاسرائيلي ووقف العدوان أولاً
2025-04-29 | 13:14
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مصادر سياسية للجديد عن الحوار بين الرئيس عون وحزب الله: التواصل قائم لكن عن بُعد والرئيس نبيه بري لم يشغّل محركاته الحوارية لليوم لانه سبق وأن اعلن ثوابته في الانسحاب الاسرائيلي ووقف العدوان أولاً
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