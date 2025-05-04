مراسلة الجديد: فوز لائحة التقدمي الإشتراكي والحزب الشيوعي على لائحة آخر تضم القومي السوري والقوات في صليما بقضاء بعبدا

آلان عون لـ الجديد: كان من المفترض أن لا تُشن حرب إلغاء لا على شخصي ولا على العائلات وما حصل بالأمس عبرة أيضاً للثنائي الشيعي من ناحية عدم التعاطي بفوقية مع الأطراف الأخرى