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معلومات الجديد: لن يكون أي قانون أساسي ومُلحّ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة خاصة وأن مشروع قانون استقلالية القضاء لم ترسله الحكومة حتى اللحظة إلى مجلس النواب
2025-05-05 | 13:13
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معلومات الجديد: لن يكون أي قانون أساسي ومُلحّ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة خاصة وأن مشروع قانون استقلالية القضاء لم ترسله الحكومة حتى اللحظة إلى مجلس النواب
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