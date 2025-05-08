فرنجية: حزب الله لم ينتهِ.. وأول تعليق له عن "نزع السلاح"

فرنجية جدد تمسكه بخياراته قائلاً: "دائماً كنت مع العروبة ووحدة لبنان ولن أغيّرها". وأضاف أن نزع السلاح يجب أن يتم بالحوار والهدوء، "وهو ما يقوم به رئيس الجمهورية، ولذلك يهاجمه البعض".

كما أشار إلى مرونة في موقف الحزب، بدت واضحة في خطاب الشيخ نعيم قاسم خلال تشييع السيد حسن نصرالله، لافتاً إلى وجود جمهور بحاجة إلى طمأنة.