نادي الاتحاد السعودي في بيروت

أفادت معلومات خاصة لقناة الجديد بأن "فريق نادي الاتحاد السعودي لكرة السلة سوف يصل بعد ساعة إلى بيروت".

يذكر ان هذه الزيارة هي الأولى لفريق رياضي سعودي منذ سنوات طويلة، وتأتي بعد موافقة ملكية.