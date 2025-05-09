عاجل
إذاعة الجيش الإسرائيلي: شركة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 أيار
إذاعة الجيش الإسرائيلي: شركة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 أيار
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:18
فقدت وعيها على الهواء مباشرة! (فيديو)
02:04
تحرك خليجي جديد بعد فتح أبواب لبنان!
10:07
هذا رأي كارلوس غصن برؤساء البلديات (فيديو)
2025-05-08
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)
2025-05-08
مسيّرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان.. ماذا تعرف عن "هاروب"؟
خاص الجديد
نادي الاتحاد السعودي في بيروت
2025-05-09 | 06:39
A-
A+
نادي الاتحاد السعودي في بيروت
أفادت معلومات خاصة لقناة الجديد بأن "فريق نادي الاتحاد السعودي لكرة السلة سوف يصل بعد ساعة إلى بيروت".
يذكر ان هذه الزيارة هي الأولى لفريق رياضي سعودي منذ سنوات طويلة، وتأتي بعد موافقة ملكية.
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: فريق نادي الإتحاد السعودي يصل بعد ساعة إلى بيروت
وصول فريق الاتحاد السعودي إلى بيروت.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
اسباب مؤلمة لـ وفاة "امح الدولي" اشهر مشجعي نادي الاهلي
نادي الاتحاد السعودي في بيروت
رياضة
خاص الجديد
الاتحاد
السعودي
بيروت
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: فريق نادي الإتحاد السعودي يصل بعد ساعة إلى بيروت
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:36
مراسل الجديد: فريق نادي الإتحاد السعودي يصل بعد ساعة إلى بيروت
06:36
مراسل الجديد: فريق نادي الإتحاد السعودي يصل بعد ساعة إلى بيروت
04:06
ترامب سيزور لبنان؟
ترامب سيزور لبنان؟ إليكم الإجابة بالفيديو المرفق:
04:06
ترامب سيزور لبنان؟
ترامب سيزور لبنان؟ إليكم الإجابة بالفيديو المرفق:
16:16
سليمان فرنجية لـ الجديد: في انتخابات الأحد لا أعوّل على الشيعة ولا على سوريا بل على أصوات أهلنا وأقاربنا ولدينا كل الثقة بهم
16:16
سليمان فرنجية لـ الجديد: في انتخابات الأحد لا أعوّل على الشيعة ولا على سوريا بل على أصوات أهلنا وأقاربنا ولدينا كل الثقة بهم
يحدث الآن
عربي و دولي
09:59
إذاعة الجيش الإسرائيلي: شركة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 أيار
محليات
09:56
هنا بيروت - علي كمون - الحلقة الكاملة
عربي و دولي
09:34
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:18
فقدت وعيها على الهواء مباشرة! (فيديو)
2024-12-18
بعد سقوط بشار الاسد.. بسام كوسا يكشف تفاصيل تلقيه عروضا مغرية لترك سوريا
2024-11-17
معلومات عن استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في الغارة التي استهدفت مبنى حزب البعث في منطقة رأس النبع
2025-05-06
"نتنياهو ماطل وأميركا غضبت".. تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله!
10:07
هذا رأي كارلوس غصن برؤساء البلديات (فيديو)
2025-05-05
أدرعي: ضربني وبكى! (صورة)
بالفيديو
بالفيديو
13:28
مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025
2025-05-08
هنا بيروت - منير الحافي - الحلقة الكاملة
2025-05-08
تصريح رئيس الحكومة نواف سلام من سرايا زحلة
2025-05-08
بو صعب من عين التينة: الإنتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغيّر بقانونها (فيديو)
2025-05-08
بري يترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-05-08
مراسل الجديد يوجز جولة الرئيس سلام البقاعية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
15:53
ما بعد نصرالله.. فرنجية يكشف أمراً هاماً!
خاص الجديد
15:53
ما بعد نصرالله.. فرنجية يكشف أمراً هاماً!
محليات
02:47
مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!
محليات
02:47
مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!
عربي و دولي
04:06
ترامب سيزور لبنان؟
عربي و دولي
04:06
ترامب سيزور لبنان؟
خاص الجديد
13:38
سلاح "حزب الله" إلى الحل.. والمهلة الأخيرة لـ "حماس"!
خاص الجديد
13:38
سلاح "حزب الله" إلى الحل.. والمهلة الأخيرة لـ "حماس"!
عربي و دولي
13:46
"كبسة" أميركية على مصرف لبنان!
عربي و دولي
13:46
"كبسة" أميركية على مصرف لبنان!
خاص الجديد
15:08
فرنجية: حزب الله لم ينتهِ.. وأول تعليق له عن "نزع السلاح"
خاص الجديد
15:08
فرنجية: حزب الله لم ينتهِ.. وأول تعليق له عن "نزع السلاح"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025