مراسل الجديد يسأل إيلي ماروني: "كيف تجاوزتوا العقدة"... وردّ عنيف (فيديو)

مراسل الجديد يسأل إيلي ماروني: "كيف تجاوزتوا العقدة"... وردّ عنيف@RikardoChidiac#لبنان #الإنتخابات_البلدية pic.twitter.com/xF8LnKWz1M
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2025
مراسل الجديد يسأل إيلي ماروني: "كيف تجاوزتوا العقدة"... وردّ عنيف@RikardoChidiac#لبنان #الإنتخابات_البلدية pic.twitter.com/xF8LnKWz1M
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أظهر مقطع مصوّر أعداد كبيرة من المقترعين الذين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في رأس العين - بعلبك.