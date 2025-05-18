تفاصيل ما حصل مع قائمقام الهرمل (فيديو)

تفاصيل ما حصل مع قائمقام الهرمل يرويها محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر#أخبار_الجديد #الإنتخابات_البلدية #لبنان @zahraafardoune pic.twitter.com/fYKuscyPve
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2025
تفاصيل ما حصل مع قائمقام الهرمل يرويها محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر#أخبار_الجديد #الإنتخابات_البلدية #لبنان @zahraafardoune pic.twitter.com/fYKuscyPve
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أظهر مقطع مصوّر أعداد كبيرة من المقترعين الذين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في رأس العين - بعلبك.