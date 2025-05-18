بين الجديد وشري.. ماذا حصل خلف الكواليس؟ (فيديو)

ماذا حصل خلف الكواليس؟ النائب امين شري كان قد صرح بشكل طبيعي للجديد تحت الهواء بحضور مختلف وسائل الاعلام قبل دقائق قليلة من رفضه الحديث مع الزميلة حليمة طبيعة.