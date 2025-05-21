تمّ نزعُ سلاحِ الإنتخاب.. (مقدمة النشرة المسائية)

✒️ مقدمة النشرة المسائية: تمّ نزعُ سلاحِ الانتخاب من منطقة جنوبِ النهر بموافقةِ الثنائيِّ الشيعي حزبِ الله وأمل وبعضِ العائلاتِ والشخصياتِ من خارجِ البيئةِ الحاضنة.. #أخبار_الجديد @MariamAlbassam pic.twitter.com/4ZwL2IxZT0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 21, 2025
✒️ مقدمة النشرة المسائية: تمّ نزعُ سلاحِ الانتخاب من منطقة جنوبِ النهر بموافقةِ الثنائيِّ الشيعي حزبِ الله وأمل وبعضِ العائلاتِ والشخصياتِ من خارجِ البيئةِ الحاضنة.. #أخبار_الجديد @MariamAlbassam pic.twitter.com/4ZwL2IxZT0
ليال بو موسى تفتح ملف فساد أمين سلام.. والنقيب متورط (تقرير إخباري).
خبر صادم للبنانيين.. توجّه لإعادة تسديد فرق القروض؟ (تقرير إخباري).