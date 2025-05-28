مراسل الجديد: انتخاب أحمد الطفيلي رئيساً لبلدية بعلبك وعبدالرحيم شلحة نائباً للرئيس بحضور المحافظ بشير خضر

أثارت صورة عضو بلدية كفريا الكورة، شوقي شلق، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ عدد من المتابعين الشبه اللافت بينه وبين عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين.



الابتسامة العريضة، الشعر الأبيض الكثيف، تكاوين الوجه، كلها عناصر جعلت من صورة شلق محط اهتمام المئات، الذين تناقلوها مرفقة بتعليقات طريفة، واصفين إياه بـ"أينشتاين الكورة".