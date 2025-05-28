معلومات الجديد: نصر الذي يشغل منصب المدير العام لسكك الحديد تشوب أداءه علامات استفهام إضافة إلى تجاوزه صلاحياته وتدخله بكل تفاصيل العقود والمجلس وعمل المتعهدين

مصادر وزارية للجديد عن شفافية التعيينات: الأسماء أرسلت يوم الاثنين لعرضها على الوزراء والاطلاع على السير الذاتية والارقام والنقاط والوزير المعني يقوم بعملية "فيلتراج" أو جوجلة أسماء ومن ثم تصنيفها