جولة قصف ليلية تستهدف جنوب لبنان (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفاد مراسل الجديد بتنفيذ إسرائيل غارات جوية على رأس مازح في وادي الصفا بين بلدات كفرفيلا وصربا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح pic.twitter.com/NAR3al39qs
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 29, 2025
أفاد مراسل الجديد بتنفيذ إسرائيل غارات جوية على رأس مازح في وادي الصفا بين بلدات كفرفيلا وصربا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح pic.twitter.com/NAR3al39qs
أفاد مراسل الجديد بتنفيذ إسرائيل غارات جوية على رأس مازح في وادي الصفا بين بلدات كفرفيلا وصربا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح.