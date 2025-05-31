ما هي أبرز الملفات التي ناقشها الشرع مع وزير الخارجية السعودي؟



أفادت معلومات قناة الجديد بأن أبرز الملفات التي ناقشها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع تمحورت حول القطاعات التي ستدعمعا السعودية بشكل مباشر، وهي:

- الطاقة و الكهرباء والتي تعد من أبرز القطاعات التي ستستفيد من الدعم السعودي.

- ⁠النقل و البنية التحتية، وستسفيد سوريا من إعادة بناء الطرق والمرافق الحيوية التي تضررت خلال سنوات النزاع.

- ⁠القطاع السياحي، والذي كان قد تضرر بشكل كبير خلال سنوات النزاع، وستساهم المملكة في اعادة إحياء القطاع من خلال الإستثمار في البنية التحتية والترويج للوجهات السياحية.

- ⁠قطاع الزراعة الذي يمثل محوراً حيوياً في الإقتصاد السوري، و يتوقع أن يستفيد من الدعم السعودي من خلال توفير التمويل والتقنيات الحديثة.

- ⁠توقيع إتفاقيات مع شركات اعلامية سعودية ضخمة، وإنشاء مقرّ لقناة الـ mbc في دمشق.