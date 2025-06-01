الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
07:08
إحتفالات تتحوّل إلى شغب! (فيديو)
04:14
مراسم إستقبال الرئيس عون في العراق (فيديو)
03:58
"نحن لا ننام الليل".. هذا ما قاله الشرع (فيديو)
03:15
قوات أمن الحج.. إستعراض أمني يعكس الجاهزية والإستعداد (فيديو)
02:46
طقس لبنان: الحرارة ترتفع مجدداً
خاص الجديد
الحدث - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
2025-06-01 | 05:33
A-
A+
الحدث - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
الحدث - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
الحدث - سيمون ابو فاضل - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - جوزيف أبو فاضل - الحلقة الكاملة
الحدث - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
الحدث
سيمون أبو فاضل
قناة الجديد
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد تواكب الإنتخابات في نقابة الأطباء
اقرأ ايضا في خاص الجديد
04:59
مراسلة الجديد تواكب الإنتخابات في نقابة الأطباء
مراسلة الجديد تواكب الإنتخابات في نقابة الأطباء
04:59
مراسلة الجديد تواكب الإنتخابات في نقابة الأطباء
مراسلة الجديد تواكب الإنتخابات في نقابة الأطباء
04:42
مراسل الجديد: شهيد إثر إستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام بلدة أرنون بقضاء النبطية
04:42
مراسل الجديد: شهيد إثر إستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام بلدة أرنون بقضاء النبطية
04:06
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بيت ليف بقضاء بنت جبيل وسيارات الإسعاف توجهت الى المكان
04:06
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بيت ليف بقضاء بنت جبيل وسيارات الإسعاف توجهت الى المكان
يحدث الآن
فن
09:15
أمل عرفة توجه رسالة حب إلى جمهورها من هولندا
فن
09:04
ياسمين صبري تكشف كيف تتعامل مع الحسد
فن
09:01
الأمير هاري يتحدى التقاليد الملكية مجددًا.. ما علاقة والدته الراحلة ديانا؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:41
عملية "واسعة النطاق".. أوكرانيا ضد روسيا!
01:08
"مفاجأة" بشأن مهاجر هدد بقتل ترامب
2025-03-22
اذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل حاولت اليوم القضاء على شخصية مهمة في حزب الله ويجري التأكد من نجاح العملية
2025-05-24
النائبة غادة أيوب لـ #الجديد: "خليهن يلاقوا لجبران باسيل شي قرنة يشك فيها العلم"
2025-04-27
بالفيديو - عز الدين لـ الجديد عن إمكانية تحرّك "الحزب": لكل حادث حديث
2025-05-29
حماس: تلقينا مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ونعكف على دراسته
بالفيديو
بالفيديو
07:47
نقابة الأطباء تشهد انتخابات لاختيارِ نقيب جديد وعدد من الأعضاء.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
05:34
بغداد.. مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء العراقي
05:33
الحدث - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
04:59
مراسلة الجديد تواكب الإنتخابات في نقابة الأطباء
13:36
لماذا تحولت الوجهة السعودية الى سوريا؟ (تقرير إخباري)
13:26
قطعت إسرائيل طريق حلِّ الدولتين من مفارِقِ رام الله.. (مقدمة النشرة المسائية)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:31
"حجم العبء كبير على حزب الله".. تصريح لنائب في الحزب!
محليات
07:31
"حجم العبء كبير على حزب الله".. تصريح لنائب في الحزب!
منوعات
15:10
واتساب يودّع هذه الهواتف إبتداءً من الغد.. هل جهازك بينها؟
منوعات
15:10
واتساب يودّع هذه الهواتف إبتداءً من الغد.. هل جهازك بينها؟
عربي و دولي
06:45
إسرائيل تزعم: دمّرنا نفقاً بعمق 30 متراً!
عربي و دولي
06:45
إسرائيل تزعم: دمّرنا نفقاً بعمق 30 متراً!
عربي و دولي
06:16
صفعة جديدة لماكرون.. أشد إيلاماً؟
عربي و دولي
06:16
صفعة جديدة لماكرون.. أشد إيلاماً؟
عربي و دولي
08:35
بديل أورتاغوس.. صحافية أميركية تكشف الموعد!
عربي و دولي
08:35
بديل أورتاغوس.. صحافية أميركية تكشف الموعد!
محليات
08:31
عيد الأضحى.. كيف ستكون عطلة المدارس؟
محليات
08:31
عيد الأضحى.. كيف ستكون عطلة المدارس؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025