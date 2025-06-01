مصادر غربية للجديد: أي تغيير قد يطال مورغان اورتاغوس لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه لبنان

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أيوب لـ "وهلق شو ": موضوع السلاح لم يكن حصرياً في لقاء وفد حزب الله مع الرئيس عون بل موضوع إعادة الإعمار أخذ حيزاً أكبر
أيوب لـ "وهلق شو ": موضوع السلاح لم يكن حصرياً في لقاء وفد حزب الله مع الرئيس عون بل موضوع إعادة الإعمار أخذ حيزاً أكبر
ايوب لـ "وهلق شو": لقاء عون وبري كان مكملاً لاجتماع الرئيس مع حزب الله مع " دوز" اكبر لاعادة الاعمار
ايوب لـ "وهلق شو": لقاء عون وبري كان مكملاً لاجتماع الرئيس مع حزب الله مع " دوز" اكبر لاعادة الاعمار
ايوب لـ "وهلق شو ": حزب الله قال لعون نحن جاهزون لتخفيف الضغوط عنك
ايوب لـ "وهلق شو ": حزب الله قال لعون نحن جاهزون لتخفيف الضغوط عنك
أيوب لـ "وهلق شو ": : لقاء وفد حزب الله في بعبدا كانت ايجابية وتطرق الموضوع الى مسألة السلاح من زاوية تجربة الرئيس في قيادة الجيش
أيوب لـ "وهلق شو ": : لقاء وفد حزب الله في بعبدا كانت ايجابية وتطرق الموضوع الى مسألة السلاح من زاوية تجربة الرئيس في قيادة الجيش
ايوب لـ "وهلق شو" : زيارة وزير الخارجية الايراني اساسها توقيع كتابه في بيروت
ايوب لـ "وهلق شو" : زيارة وزير الخارجية الايراني اساسها توقيع كتابه في بيروت
حجار لـ "وهلق شو ": زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان شيعية بشكل أساسي ولا مشروع بينه وبين الدولة
حجار لـ "وهلق شو ": زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان شيعية بشكل أساسي ولا مشروع بينه وبين الدولة
حجار لـ "وهلق شو": المرحلة الثالثة لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية وهناك العقدة الاكبر لانها تشمل مخيم عين الحلوة
حجار لـ "وهلق شو": المرحلة الثالثة لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية وهناك العقدة الاكبر لانها تشمل مخيم عين الحلوة
ايوب لـ "وهلق شو" : توم باراك سيرافق اورتاغوس في جولتها
ايوب لـ "وهلق شو" : توم باراك سيرافق اورتاغوس في جولتها
ايوب لـ "وهلق شو": نحن انفحطنا" باورتاغوس وبالغنا بحضورها وهناك فرق بين تجربتها وتجربة هوكستين في لبنان
ايوب لـ "وهلق شو": نحن انفحطنا" باورتاغوس وبالغنا بحضورها وهناك فرق بين تجربتها وتجربة هوكستين في لبنان
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو ": أورتاغوس تهتم برأي الإسرائيليين و"إيباك" قبل رأي إدارتها وتغيير أي مسؤول أميركي يكون إما بسبب فشله بمهمته أو بهدف ترقيته
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو ": أورتاغوس تهتم برأي الإسرائيليين و"إيباك" قبل رأي إدارتها وتغيير أي مسؤول أميركي يكون إما بسبب فشله بمهمته أو بهدف ترقيته
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خاص الجديد

مصادر غربية للجديد: أي تغيير قد يطال مورغان اورتاغوس لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه لبنان

2025-06-01 | 13:27
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مصادر غربية للجديد: أي تغيير قد يطال مورغان اورتاغوس لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه لبنان
مصادر غربية للجديد: أي تغيير قد يطال مورغان اورتاغوس لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه لبنان
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مصادر غربية للجديد: أي تغيير قد يطال مورغان اورتاغوس لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه لبنان

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