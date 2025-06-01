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خاص الجديد
الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ "وهلق شو ": الفلسطينيون جاهزون لتسليم السلاح والمطلوب أن يضع ممثلو الدولة اللبنانية خطة عملية مباشرة
2025-06-01 | 15:56
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الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ "وهلق شو ": الفلسطينيون جاهزون لتسليم السلاح والمطلوب أن يضع ممثلو الدولة اللبنانية خطة عملية مباشرة
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الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ "وهلق شو ": الفلسطينيون جاهزون لتسليم السلاح والمطلوب أن يضع ممثلو الدولة اللبنانية خطة عملية مباشرة
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