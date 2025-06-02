معلومات الجديد: الرئيسان بري وسلام توافقا على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

سلام من عين التينة بعد لقائه بري: نحن مش مرصد أحوال جوية "لا منبرد ولا منسخّن" ورئيس مجلس النواب أكثر من متفهم والحكومة لم تقم بأي عمل من خارج البيان الوزاري