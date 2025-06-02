مصادر دبلوماسية للجديد: جويل رايبورن الموظف في الخارجية الاميركية كان سيستلم بعد أسبوع مهامه المكتبية في الملف اللبناني داخل الوزارة أي انه قرار سابق اتخذته الادارة الاميركية