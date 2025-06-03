مصادر حكومية للجديد: عراقجي طلب من سلام رفع قرارِ الحظر عن حركة الملاحة الجوية الايرانية الى لبنان فأجاب رئيس الحكومة بأن هذا التدبير اتُخذ لأسباب أمنية