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المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: الاتحاد الأوروبي يدعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين للمساهمة في إعادة بناء سوريا
المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: الاتحاد الأوروبي يدعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين للمساهمة في إعادة بناء سوريا
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هنا بيروت - زياد صافي - الحلقة الكاملة
2025-06-04 | 10:06
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معلومات الجديد: سقوط إصابات جرّاء الحريق الذي اندلع في محطة وقود بمنطقة الحدث
معلومات الجديد: الوزير حمية التقى يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية وهذا اللقاء لم يكن الاول بينهما على أن تبدأ الخطوات والعمل الجدي صباح الاربعاء
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