هروب جماعي ليلي من سجن غزير... والملاحقة مستمرة!

فرّ تسعة عشر سجينًا من نظارة فصيلة غزير في قضاء كسروان، وذلك عند منتصف ليل السبت، بحسب معلومات قناة الجديد.



وقد تمكّنت عناصر فصيلة جبيل من إلقاء القبض على أحدهم، وهو لبناني الجنسية، فيما لا تزال عمليات البحث والمتابعة جارية لتوقيف الثمانية عشر الآخرين، وهم: ثلاثة عشر سوريًا، وسجين مصري، وأربعة لبنانيين.



أما في التفاصيل، فقد أقدم السجناء على حفر فتحة أسفل شباك موجود في أعلى سقف النظارة، ويبلغ عرض الفتحة نحو عشرة سنتيمترات، وتطل على حديقة خارجية. ويُذكر أن بعض السجناء لم يتمكّنوا من الهروب بسبب ضيق الفتحة.



تُواصل قطاعات قوى الأمن الداخلي عمليات المتابعة لتعقّب الفارّين وتوقيفهم.