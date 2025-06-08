مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تُحلّق فوق الضاحية الجنوبية

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الأميركيون أبلغوا جهات لبنانية أن اسرائيل ستكون "ايدها رخوة" أكثر في الضربات من دون الذهاب إلى حرب

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الأميركيون أبلغوا جهات لبنانية أن اسرائيل ستكون "ايدها رخوة" أكثر في الضربات من دون الذهاب إلى حرب