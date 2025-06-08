معلومات الجديد: الجيش تبلغ من لجنة المراقبة بلاغاً للتوجه فوراً الى موقع في الليلكي تحت طائلة اعتباره هدفاً "شرعياً" للاستهداف في حال لم يتم التعامل معه ميدانياً