مصادر مواكبة للجديد: المؤسسة العسكرية تتعامل مع البلاغ وقف الأطر السيادية مع الحرص على تفادي إعطاء أي مبرر أو ذريعة للعدو لتنفيذ استهداف جديد في العمق اللبناني