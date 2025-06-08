مصادر في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة للجديد: ما تشهده قوات اليونيفل في الجنوب من اعتراضات سيفتح الطريق امام واشنطن لرفع الفيتو في وجه التجديد لها ما جعل التجديد لهذه القوات أمراً مستبعداً