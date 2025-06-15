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حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركيون حذروا لبنان من رد قاسٍ ومدمّر إذا أُطلق أي صاروخ من أراضيه
2025-06-15 | 14:31
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حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركيون حذروا لبنان من رد قاسٍ ومدمّر إذا أُطلق أي صاروخ من أراضيه
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