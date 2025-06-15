موجة صواريخ من إيران تضرب إسرائيل (بث مباشر)

معلومات الجديد: تمّ تخصيص 4 طائرات لنقل 650 مسافراً من شرم الشيخ إلى بيروت على 4 دفعات حتى الساعة العاشرة ليلاً والعمل جارٍ لحلّ مشكلة المسافرين العالقين في تركيا