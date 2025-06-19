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وكالة الأنباء الإيرانية: المركز التكنولوجي المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة
وكالة الأنباء الإيرانية: المركز التكنولوجي المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة
وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم الصاروخي استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي في بئر السبع
وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم الصاروخي استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي في بئر السبع
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خاص الجديد
مراسل الجديد: الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة حولا
2025-06-19 | 17:24
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مراسل الجديد: الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة حولا
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الطيران
المسيّر
الإسرائيلي
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مشاركة "حزب الله" في الحرب مستبعدة؟
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