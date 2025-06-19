الجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة إيران (بث مباشر)

مرجع ديبلوماسي لـ"الجديد": مؤتمر "حل الدولتين" برعاية السعودية وفرنسا حُدّد له موعد آخر نهاية الشهر المقبل بحال لم تتطور الحرب الإيرانية - الإسرائيلية على نحو متدهور