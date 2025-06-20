بري مستغرب تفسير موقف "الحزب": لا خلاف... وبراك يعتذر لجنبلاط؟
نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه استغرابه وصف البعض لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كما لو أنه جاء ردّاً على كلامه. وأكد الزوار لقناة "الجديد" أن ما نُسب للرئيس بري بأن الحزب لن يشارك في الحرب هو "أكيد"، أما كلام قاسم فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ موقف غيره، لأنه بطبيعة الحال هو متضامن مع إيران.
وأضاف الزوار أن لقاء بري مع توم براك كان "ممتازاً"، حيث عرض الأخير وجهة نظره بلباقة عالية بعيداً عن لغة التهديد والوعيد لجهة ملف السلاح وغيره. وأكد الرئيس بري من جهته أن لبنان ملتزم بكل ما ورد في القرار 1701 ومستعد لتنفيذه، لكن إسرائيل تمنع تطبيقه.
وفي معرض تنويهه بأداء براك الديبلوماسي، كشف بري أن الديبلوماسي الأميركي أبلغه بأنه سيزور النائب السابق وليد جنبلاط للاعتذار عمّا بدر من مورغان أورتيغوس إزاءه، مُظهراً اعتزازه بأصله اللبناني وبـ"الجينات اللبنانية التي ملأت العالم".