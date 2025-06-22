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مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً
2025-06-22 | 14:42
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مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً
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خاص الجديد
ديبلوماسي
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معلومات الجديد: واشنطن تطالب لبنان بإجماع رئاسي على قرار حصر السلاح وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره
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