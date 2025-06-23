رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور لـ #هنا_بيروت: حزب الله يستهدف العهد اليوم بسبب عدم تسليم سلاحه

معلومات الجديد: السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح