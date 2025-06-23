إغلاق مضيق هرمز: من المستفيد ومن الخاسر؟ (تقرير إخباري)

ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار

ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار