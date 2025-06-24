عيادة بالشمع الأحمر.. وأسلحة في بيت المدير!
أفادت معلومات "الجديد"، بأن قاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصّار، عاينت مركز "السلام" الطبي في طرابلس بعد إقفاله بالشمع الأحمر، حيث تبيّن وجود ثلاث غرف عمليات جراحية غير مرخّصة، كما تبيّن سحب جهاز تسجيل الكاميرات (DVR) من المركز، ما أثار شبهات بوجود ممارسات غير قانونية.
بناءً عليه، أصدرت نصّار قراراً بتفتيش منزل مدير المركز، العقيد المتقاعد عميد حمود، من قبل جهاز أمن الدولة في الشمال. وتم خلال المداهمة ضبط أربع مسدسات حربية، وبندقيتين من نوع "كلاشينكوف" و"M16"، إضافة إلى كمية من الذخيرة وأجهزة اتصال لاسلكية مع شواحنها.