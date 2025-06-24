عيادة بالشمع الأحمر.. وأسلحة في بيت المدير!

أفادت معلومات "الجديد"، بأن قاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصّار، عاينت مركز "السلام" الطبي في طرابلس بعد إقفاله بالشمع الأحمر، حيث تبيّن وجود ثلاث غرف عمليات جراحية غير مرخّصة، كما تبيّن سحب جهاز تسجيل الكاميرات (DVR) من المركز، ما أثار شبهات بوجود ممارسات غير قانونية.



