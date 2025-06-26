معلومات الجديد: بري سيضيف القوانين التي أقرّت في لجنة المال والموازنة أمس للقضاة واساتذة اللبنانية ومتضرري الاعتداءات الاسرائيلية الى جدول أعمال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل

معلومات الجديد: لن يكون أي قانون أساسي ومُلحّ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة خاصة وأن مشروع قانون استقلالية القضاء لم ترسله الحكومة حتى اللحظة إلى مجلس النواب