بلبلة وإلغاء رحلات في مطار بيروت.. إليكم الحقيقة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً يُظهر إلغاء عدد من رحلات الطيران عبر مطار بيروت، ما أثار بلبلة وتساؤلات حول الوضع الحالي.



إلا أن مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر أفادت أن هذه الرحلات تم جدولتها سابقاً خلال فترة الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، وحينها أُلغيت الرحلات المسائية وليس نتيجة أي تطوّر جديد، اي ما حصل اليوم خطئ تقني.



وتؤكد معلومات الجديد أن حركة المطار طبيعية، وأن الملاحة الجوية ستعود إلى طبيعتها ابتداءً من 6 تموز

واوضحت شركة طيران الشرق الاوسط ان رحلاتها تسير بشكل طبيعي.