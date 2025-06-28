ما حقيقة مصادرة 7 مليون دولار في مطار بيروت؟ (فيديو)

مقدمة النشرة المسائية: انتهتِ المداولاتُ بالورقة الأميركية على خط السرايا عين التينة إلى: "واعملوا على قضاء حَوائجِكُم بالكِتمان"، واستقرَّ التصوُّرُ الأوَّلِي على لقاءاتٍ ثنائية جال فيها رئيسُ الحكومة نواف سلام بين القصرَيْن، ومعها سلكَ قائدُ الجيش رودولف هيكل الخطَّ العسكري في عملية إسنادٍ أمنيٍّ لثُلاثيّ الحُكم في القرار السياسي..

