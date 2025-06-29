لبنان يرد على ورقة باراك.. وبري يتولى التواصل مع حزب الله

كشفت مصادر رسمية للجديد أن الرد اللبناني على ورقة باراك يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح "حزب الله" كمدخل لضغط الولايات المتحدة على اسرائيل للإنسحاب من الجنوب.

وبحسب المصادر، تتضمن التعديلات اللبنانية اقتراحًا بتلازم الخطوات بين الجانبين، يبدأ بإعلان الحكومة اللبنانية قرارها بتسليم سلاح "حزب الله"، يتبعه انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض النقاط الحدودية، لتبدأ بعده عملية تسليم السلاح من شمال الليطاني، كمرحلة ثالثة متزامنة مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل.