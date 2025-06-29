هنا بيروت - علي مطر - الحلقة الكاملة

كشفت مصادر رسمية للجديد أن الرد اللبناني على ورقة باراك يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح "حزب الله" كمدخل لضغط الولايات المتحدة على اسرائيل للإنسحاب من الجنوب.
ما حقيقة مصادرة 7 مليون دولار في مطار بيروت؟
مقدمة النشرة المسائية: انتهتِ المداولاتُ بالورقة الأميركية على خط السرايا عين التينة إلى: "واعملوا على قضاء حَوائجِكُم بالكِتمان"، واستقرَّ التصوُّرُ الأوَّلِي على لقاءاتٍ ثنائية جال فيها رئيسُ الحكومة نواف سلام بين القصرَيْن، ومعها سلكَ قائدُ الجيش رودولف هيكل الخطَّ العسكري في عملية إسنادٍ أمنيٍّ لثُلاثيّ الحُكم في القرار السياسي..