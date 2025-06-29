الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:38
حريق كبير في أحراج منطقة القبيات بعكار (فيديو)
05:35
ما حقيقة محاولة إغتيال الشرع؟
03:30
بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين في مطار هانوي الدولي
2025-06-28
عند تناول البطيخ.. "خطأ شائع" يمكن أن يسبب التسمّم
2025-06-28
أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)
خاص الجديد
مدير تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: حزب الله يحتاج إلى الطمأنينة والضمانات يريدها عبر إطلاق سراح الأسرى ووقف الاغتيالات وتحديد طريقة إعادة الإعمار والعلاقة مع الإدارة السورية الجديدة
2025-06-29 | 14:13
A-
A+
مدير تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: حزب الله يحتاج إلى الطمأنينة والضمانات يريدها عبر إطلاق سراح الأسرى ووقف الاغتيالات وتحديد طريقة إعادة الإعمار والعلاقة مع الإدارة السورية الجديدة
مقالات ذات صلة
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو ": أورتاغوس تهتم برأي الإسرائيليين و"إيباك" قبل رأي إدارتها وتغيير أي مسؤول أميركي يكون إما بسبب فشله بمهمته أو بهدف ترقيته
حسين أيوب لـ "وهلق شو": زيارة لودريان إلى لبنان لها علاقة بمؤتمر الدول المانحة
حسين أيوب لـ "وهلق شو": بيئة حزب الله تشعر نفسها في العراء
مدير تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: حزب الله يحتاج إلى الطمأنينة والضمانات يريدها عبر إطلاق سراح الأسرى ووقف الاغتيالات وتحديد طريقة إعادة الإعمار والعلاقة مع الإدارة السورية الجديدة
خاص الجديد
محليات
تحرير
180بوست
يحتاج
الطمأنينة
والضمانات
يريدها
إطلاق
الأسرى
الاغتيالات
وتحديد
طريقة
إعادة
الإعمار
والعلاقة
الإدارة
السورية
الجديدة
العودة الى الأعلى
لبنان يرد على ورقة باراك.. وبري يتولى التواصل مع حزب الله
ما حقيقة مصادرة 7 مليون دولار في مطار بيروت؟ (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:29
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
15:29
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
15:18
النائب قاسم هاشم لـ وهلق شو: لجنة تمثل الرؤساء الثلاثة تشكّلت وطرحت أفكاراً للرد على بارّاك لكن لا رد أو جواب نهائي حتى الآن
15:18
النائب قاسم هاشم لـ وهلق شو: لجنة تمثل الرؤساء الثلاثة تشكّلت وطرحت أفكاراً للرد على بارّاك لكن لا رد أو جواب نهائي حتى الآن
14:46
ديانا منعم لـ وهلق شو: حصر تصويت المغتربين ل6 نواب يضعف من تأثير صوت المغترب ويضرب عدالة التمثيل
14:46
ديانا منعم لـ وهلق شو: حصر تصويت المغتربين ل6 نواب يضعف من تأثير صوت المغترب ويضرب عدالة التمثيل
يحدث الآن
محليات
16:09
تحذير نقابي: الصحافي لا يُستدعى إلا للمطبوعات
عربي و دولي
15:53
الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
خاص الجديد
15:29
النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-04-15
أحمد زاهر يبكي تأثراً في عقد قران ابنته ليلى زاهر
2025-06-28
ما حقيقة مصادرة 7 مليون دولار في مطار بيروت؟ (فيديو)
2025-05-31
وفاة السيناريست رازي وردة كاتب مسلسل " ابو جانتي"
08:44
تغير كبير بملامح اليسا في احدث ظهور لها يثير بلبلة
2025-06-14
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاشتباه باختراق مسيرة في منطقة البحر الميت وجنوب جبل الخليل
2025-01-29
فادي الهاشم يحسم بشكل نهائي حقيقة طلاقه من زوجته نانسي عجرم والأخيرة تعلق
بالفيديو
بالفيديو
14:19
بارّاك قال ما تريده أميركا… فماذا يخطط نعيم قاسم؟ معلومات هامة من غسان حجار
13:46
في مطار بيروت.. حقائب اليد تكشف أسرار الملايين (تقرير إخباري)
13:39
كيف تحولت شركات التحويل إلى خصم لمالية الدولة؟ (تقرير إخباري)
13:31
صيف لبنان يطوي صفحة الحرب.. السياح قادمون (تقرير إخباري)
13:03
مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025
12:48
دخل "ترامب" في سباق مع "نوبل".. (مقدمة النشرة المسائية)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:35
ما حقيقة محاولة إغتيال الشرع؟
عربي و دولي
05:35
ما حقيقة محاولة إغتيال الشرع؟
عربي و دولي
13:27
"حزب الله" وبرّي.. وخطوة بـ خطوة!
عربي و دولي
13:27
"حزب الله" وبرّي.. وخطوة بـ خطوة!
عربي و دولي
03:30
بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين في مطار هانوي الدولي
عربي و دولي
03:30
بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين في مطار هانوي الدولي
خاص الجديد
05:12
لبنان يرد على ورقة باراك.. وبري يتولى التواصل مع حزب الله
خاص الجديد
05:12
لبنان يرد على ورقة باراك.. وبري يتولى التواصل مع حزب الله
محليات
01:56
أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟
محليات
01:56
أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟
عربي و دولي
15:53
الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
عربي و دولي
15:53
الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025