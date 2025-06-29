مدير تحرير موقع 180بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: حزب الله يحتاج إلى الطمأنينة والضمانات يريدها عبر إطلاق سراح الأسرى ووقف الاغتيالات وتحديد طريقة إعادة الإعمار والعلاقة مع الإدارة السورية الجديدة