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معلومات الجديد: سيتم ارسال الورقة إلى حزب الله حين الانتهاء منها للتنسيق معه في إمكانية أو عدم إمكانية وضع الورقة بنداً على طاولة مجلس الوزراء
2025-06-30 | 13:16
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معلومات الجديد: سيتم ارسال الورقة إلى حزب الله حين الانتهاء منها للتنسيق معه في إمكانية أو عدم إمكانية وضع الورقة بنداً على طاولة مجلس الوزراء
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