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مراسل الجديد: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة هورا بين بلدتي ديرميماس وكفركلا
2025-07-01 | 15:24
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مراسل الجديد: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة هورا بين بلدتي ديرميماس وكفركلا
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خاص الجديد
محليات
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