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خاص الجديد

الرئيس سلام: تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة

2025-07-02 | 04:32
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الرئيس سلام: تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة
الرئيس سلام: تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة
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الرئيس سلام: تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة

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