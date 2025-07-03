الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:11
إستهداف سيارة في خلدة (صور)
09:16
في بيروت.. إلحق "غوغل" بتفوت بالحيط! (فيديو)
08:36
لحظة انهيار جزء من مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
07:16
عقب حادث مروع.. هذا ما تبقى من سيارة نجم ليفربول ديوغو جوتا (فيديو)
02:45
للحفاظ على إنتاج الكهرباء.. تنظيف بركة "بولس أرقش" (فيديو)
خاص الجديد
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
2025-07-03 | 04:56
A-
A+
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
الحدث - سمير الحسن - الحلقة الكاملة
الحدث - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
الحدث - سيمون ابو فاضل - الحلقة الكاملة
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
الحدث
هادي أبو الحسن
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: اجتماع الخماسية في السفارة الاميركية استمرّ لساعتين من الوقت بحضور 4 سفراء اذ تغيّب السفير السعودي بداعي السفر
هادي أبو الحسن لـ الجديد: السلاح لم يحمِ الأرض ولا المقاومة حتى والنصر الأكبر هو العودة الى إتفاق الهدنة إذ أن لبنان لا يحتمل التطبيع مع إسرائيل حالياً
اقرأ ايضا في خاص الجديد
11:31
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
11:31
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
09:03
معلومات الجديد: توجّه نحو تعيين مدير عام بالإنابة من بين أعضاء مجلس الإدارة لتسيير شؤون كازينو لبنان
09:03
معلومات الجديد: توجّه نحو تعيين مدير عام بالإنابة من بين أعضاء مجلس الإدارة لتسيير شؤون كازينو لبنان
08:56
معلومات الجديد: إجتماع يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان للتداول حول تعيين رئيس جديد
08:56
معلومات الجديد: إجتماع يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان للتداول حول تعيين رئيس جديد
يحدث الآن
فن
11:46
تحديد موعد زفاف سيليو صعب وزين قطامي.. الاحتفلات تستمر لـ3 ليالي
خاص الجديد
11:31
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
عربي و دولي
11:29
الكرملين: مكالمة هاتفية الآن بين بوتين وترامب
اخترنا لك
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
11:31
معلومات الجديد: توجّه نحو تعيين مدير عام بالإنابة من بين أعضاء مجلس الإدارة لتسيير شؤون كازينو لبنان
09:03
معلومات الجديد: إجتماع يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان للتداول حول تعيين رئيس جديد
08:56
معلومات الجديد: اجتماع الخماسية في السفارة الاميركية استمرّ لساعتين من الوقت بحضور 4 سفراء اذ تغيّب السفير السعودي بداعي السفر
08:46
هادي أبو الحسن لـ الجديد: السلاح لم يحمِ الأرض ولا المقاومة حتى والنصر الأكبر هو العودة الى إتفاق الهدنة إذ أن لبنان لا يحتمل التطبيع مع إسرائيل حالياً
04:23
النائب هادي أبو الحسن لـ الجديد: الحرب بين إيران وإسرائيل عقّدت المشهد في لبنان والمراهنة على نتائجها ومحاولة إستغلالها خطيئة كبرى ستجلب الأذى لبلدنا
03:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:18
معلومات الجديد: اللجنة الرئاسية المشتركة ستلتئم اليوم مجدداً عقب تبلغ الإجابة الرسمية لمناقشتها تمهيداً لإنجاز الرد اللبناني الرسمي
2024-12-09
الأمن العام: ضبط الوضع على معبر جديدة يابوس بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي
2024-12-22
اسمه "رجاء" وسقط من السماء.. هذا ما حصل في عمان
2025-06-11
الجديد تواكب جولة المبعوث الفرنسي جان ايف لورديان
14:37
أميركا تنتقد قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية
2025-07-02
السلطات الإيرانية تعلن أن المجال الجوي غربي ووسط إيران مغلق أمام الرحلات الدولية العابرة وأن المجال الجوي شرقي البلاد مفتوح
بالفيديو
بالفيديو
11:31
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
04:56
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
14:25
ضابط سوري رفيع يكشف لـ"الجديد" ما يجري على حدود لبنان (تقرير إخباري)
13:59
باراك في بيروت الإثنين.. هل تسلك خريطة نزع السلاح؟ (تقرير إخباري)
13:38
بيت الوسط ينهي خدمة عشرات الموظفين.. هل طويت صفحة الحريرية؟ (تقرير إخباري)
13:20
القضاء يسقط شبكة كازينو لبنان من أعلى الهرم.. عشرات ملايين الدولارات ضاعت (تقرير إخباري)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:11
إستهداف سيارة في خلدة (صور)
محليات
10:11
إستهداف سيارة في خلدة (صور)
محليات
10:23
من استهدفت اسرائيل بغارة خلدة؟
محليات
10:23
من استهدفت اسرائيل بغارة خلدة؟
محليات
11:17
"بصاروخين" الأول أخطأ والثاني أصاب.. هكذا وقع استهداف خلدة!
محليات
11:17
"بصاروخين" الأول أخطأ والثاني أصاب.. هكذا وقع استهداف خلدة!
خاص الجديد
02:29
"ورقة براك".. حزب الله يحسم موقفه الرسمي اليوم
خاص الجديد
02:29
"ورقة براك".. حزب الله يحسم موقفه الرسمي اليوم
خاص الجديد
14:25
ضابط سوري رفيع يكشف لـ"الجديد" ما يجري على حدود لبنان (تقرير إخباري)
خاص الجديد
14:25
ضابط سوري رفيع يكشف لـ"الجديد" ما يجري على حدود لبنان (تقرير إخباري)
محليات
14:10
فضيحة صحية في طرابلس: ضبط لحوم فاسدة ومزوّرة في سوبرماركت شهير (صور)
محليات
14:10
فضيحة صحية في طرابلس: ضبط لحوم فاسدة ومزوّرة في سوبرماركت شهير (صور)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025