مصادر الخماسية للجديد: السفراء يتطلعون إلى رد ايجابي من حزب الله على ورقة توم بارّاك ويؤكدون دعم العهد الجديد وضرورة سيطرة الدولة على كلِّ اراضيها وحصرِ السلاح بيد الاجهزة الشرعية إضافة إلى الاصلاحات