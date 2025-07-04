الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-07-03
إستهداف سيارة في خلدة (صور)
2025-07-03
في بيروت.. إلحق "غوغل" بتفوت بالحيط! (فيديو)
2025-07-03
لحظة انهيار جزء من مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
2025-07-03
عقب حادث مروع.. هذا ما تبقى من سيارة نجم ليفربول ديوغو جوتا (فيديو)
2025-07-03
للحفاظ على إنتاج الكهرباء.. تنظيف بركة "بولس أرقش" (فيديو)
خاص الجديد
ماذا حملت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-07-04 | 12:13
A-
A+
ماذا حملت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان يزور رئيس الجمهورية جوزاف عون
معلومات الجديد: وصل الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت قبل قليل ومن المتوقع أن تستمرّ زيارته لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي توم باراك
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبل زيارته دمشق وعلى جدول أعماله الملف اللبناني السوري
ماذا حملت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
زيارة
الأمير
فرحان
بيروت؟
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
مذكرات التوقيف ستنطلق.. ملف المرفأ الى الواجهة!
معلومات الجديد: بري استقبل موفداً من الحزب أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
12:58
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية مع التحذير من التصعيد بديلًا للتسوية
12:58
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية مع التحذير من التصعيد بديلًا للتسوية
12:27
Baby Shark مع حفيد ترامب... التفاصيل في النشرة المسائية
12:27
Baby Shark مع حفيد ترامب... التفاصيل في النشرة المسائية
يحدث الآن
عربي و دولي
13:22
بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!
مقدمة النشرة المسائية
13:07
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2025
عربي و دولي
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
اخترنا لك
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية مع التحذير من التصعيد بديلًا للتسوية
12:58
Baby Shark مع حفيد ترامب... التفاصيل في النشرة المسائية
12:27
مراسلة الجديد: دورية من مديرية عكار توقف (ي. ط.) بتهمة تقاضي رشاوى وبيع دفاتر مرور سيارات إلى سوريا
12:24
مذكرات التوقيف ستنطلق.. ملف المرفأ الى الواجهة!
11:41
معلومات الجديد: بري استقبل موفداً من الحزب أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات
2025-07-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:22
بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!
2025-02-22
رونالدو يحسم جدل الأفضل بينه وبين كريستيانو وميسي
2025-06-12
بعد 3 اسابيع على زفافهما.. زوجة الفنان مسلم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
2025-06-29
ترامب: قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية
2025-06-30
يحيى الفخراني يكشف كيف كرّمته "ديزني" وتفاصيل "الملك لير"
2025-04-24
تأهيل "وحدة الرضوان".. إسرائيل تحذّر وتنقل معلومات!
بالفيديو
بالفيديو
13:07
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2025
2025-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03-07-2025
2025-07-03
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
2025-07-03
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
2025-07-02
ضابط سوري رفيع يكشف لـ"الجديد" ما يجري على حدود لبنان (تقرير إخباري)
2025-07-02
باراك في بيروت الإثنين.. هل تسلك خريطة نزع السلاح؟ (تقرير إخباري)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
15:44
نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"
عربي و دولي
15:44
نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"
محليات
14:29
غارة خلدة.. حصيلة محدّثة لوزارة الصحة!
محليات
14:29
غارة خلدة.. حصيلة محدّثة لوزارة الصحة!
محليات
14:37
برّي: "كلّو كذب"
محليات
14:37
برّي: "كلّو كذب"
منوعات
04:52
تصميم أنحف سيارة قابلة للقيادة! (فيديو)
منوعات
04:52
تصميم أنحف سيارة قابلة للقيادة! (فيديو)
محليات
05:12
في الضاحية.. لا للسلاح نعم للبطيخ! (صور)
محليات
05:12
في الضاحية.. لا للسلاح نعم للبطيخ! (صور)
فن
05:21
شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق
فن
05:21
شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025