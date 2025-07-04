الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-07-03
إستهداف سيارة في خلدة (صور)
2025-07-03
في بيروت.. إلحق "غوغل" بتفوت بالحيط! (فيديو)
2025-07-03
لحظة انهيار جزء من مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
2025-07-03
عقب حادث مروع.. هذا ما تبقى من سيارة نجم ليفربول ديوغو جوتا (فيديو)
2025-07-03
للحفاظ على إنتاج الكهرباء.. تنظيف بركة "بولس أرقش" (فيديو)
خاص الجديد
زوار برّي لـ الجديد: اللجنة الرئاسية المكلفة صياغة الرد على مقترحات بارّاك ستجتمع غدًا لإنجاز الرد النهائي بعد أن أنجز 80% منها
2025-07-04 | 15:58
A-
A+
زوار برّي لـ الجديد: اللجنة الرئاسية المكلفة صياغة الرد على مقترحات بارّاك ستجتمع غدًا لإنجاز الرد النهائي بعد أن أنجز 80% منها
مقالات ذات صلة
مصادر رئاسية للجديد: باراك يزور لبنان في 7 و8 تموز ويلتقي الرؤساء الثلاثة لتسلُّم الرد اللبناني
معلومات الجديد: اللجنة الرئاسية المشتركة ستلتئم اليوم مجدداً عقب تبلغ الإجابة الرسمية لمناقشتها تمهيداً لإنجاز الرد اللبناني الرسمي
معلومات الجديد: تصعيد اسرئيلي مقبل سيترافق مع انتظار الرد اللبناني على ورقة باراك
زوار برّي لـ الجديد: اللجنة الرئاسية المكلفة صياغة الرد على مقترحات بارّاك ستجتمع غدًا لإنجاز الرد النهائي بعد أن أنجز 80% منها
خاص الجديد
محليات
الجديد:
اللجنة
الرئاسية
المكلفة
صياغة
مقترحات
بارّاك
ستجتمع
لإنجاز
النهائي
العودة الى الأعلى
مذكرات التوقيف ستنطلق.. ملف المرفأ الى الواجهة!
معلومات الجديد: بري استقبل موفداً من الحزب أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:59
زوار برّي لـ الجديد: إرتياح لتوافق الرؤساء الثلاثة وتفاؤل بنجاح المشاورات على أن يلتقي بارّاك مع الرؤساء يوم الاثنين المقبل
15:59
زوار برّي لـ الجديد: إرتياح لتوافق الرؤساء الثلاثة وتفاؤل بنجاح المشاورات على أن يلتقي بارّاك مع الرؤساء يوم الاثنين المقبل
13:35
"حزب الله" قال كلمته.. لا للإستسلام ولكن!
خاص الجديد:
13:35
"حزب الله" قال كلمته.. لا للإستسلام ولكن!
خاص الجديد:
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
يحدث الآن
محليات
01:40
جهات معنية تستعد لاستيعاب عناصر "حزب الله"!
عربي و دولي
01:18
تحذير من "أيلول الحرب".. والورقة الأميركية Take it or Leave it
عربي و دولي
16:04
حماس: الحركة جاهزة للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار
اخترنا لك
زوار برّي لـ الجديد: إرتياح لتوافق الرؤساء الثلاثة وتفاؤل بنجاح المشاورات على أن يلتقي بارّاك مع الرؤساء يوم الاثنين المقبل
15:59
"حزب الله" قال كلمته.. لا للإستسلام ولكن!
13:35
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية مع التحذير من التصعيد بديلًا للتسوية
12:58
Baby Shark مع حفيد ترامب... التفاصيل في النشرة المسائية
12:27
مراسلة الجديد: دورية من مديرية عكار توقف (ي. ط.) بتهمة تقاضي رشاوى وبيع دفاتر مرور سيارات إلى سوريا
12:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-07-03
النائب هادي أبو الحسن لـ الجديد: الحرب بين إيران وإسرائيل عقّدت المشهد في لبنان والمراهنة على نتائجها ومحاولة إستغلالها خطيئة كبرى ستجلب الأذى لبلدنا
2025-07-03
كاميرا مراقبة توثق لحظة الإستهداف على أوتوستراد خلدة (فيديو)
12:59
مصادر مطّلعة لـ "الجديد": أميركا سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشمل الجميع
2025-07-02
القاضي جمال الحجار يوقف رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره رالف صياد على ذمة التحقيق بتهم سرقة أموال مودعين وتزوير مستندات متعلقة بهيئة التحقيق الخاصة في المركزي
05:05
اعتداءات إسرائيلية متكررة.. وبيان لأهالي ميس الجبل
2025-07-02
البستاني: كل التقدير لشركة طيران الشرق الأوسط التي تبقي الأرزة مرفوعة
بالفيديو
بالفيديو
13:07
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2025
2025-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03-07-2025
2025-07-03
مراسلة الجديد في موقع الاستهداف.. تابعوا البث المباشر
2025-07-03
الحدث - هادي أبو الحسن - الحلقة الكاملة
2025-07-02
ضابط سوري رفيع يكشف لـ"الجديد" ما يجري على حدود لبنان (تقرير إخباري)
2025-07-02
باراك في بيروت الإثنين.. هل تسلك خريطة نزع السلاح؟ (تقرير إخباري)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:16
بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب "اسحبوه"
محليات
15:16
بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب "اسحبوه"
عربي و دولي
13:35
"حزب الله" قال كلمته.. لا للإستسلام ولكن!
عربي و دولي
13:35
"حزب الله" قال كلمته.. لا للإستسلام ولكن!
عربي و دولي
13:22
بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!
عربي و دولي
13:22
بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!
محليات
05:12
في الضاحية.. لا للسلاح نعم للبطيخ! (صور)
محليات
05:12
في الضاحية.. لا للسلاح نعم للبطيخ! (صور)
محليات
13:46
بعد حادث الـG-CLASS.. ماذا حلّ بالسائق؟!
محليات
13:46
بعد حادث الـG-CLASS.. ماذا حلّ بالسائق؟!
محليات
01:40
جهات معنية تستعد لاستيعاب عناصر "حزب الله"!
محليات
01:40
جهات معنية تستعد لاستيعاب عناصر "حزب الله"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025