"لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله".. الجديد تكشف!

علمت "الجديد" أن "حزب الله" الذي سلّم ردّه على ورقة توم برّاك ليل أمس إلى رئيس ، أكد خلاله تمسكه بتطبيق قرار وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، وألا حاجة لاتفاق جديد يعيد النظر بما سبقه، مع التشديد على وجوب تطبيق اسرائيل لهذا القرار".



وجاء في الردّ أيضاً أن " " مستعدّ لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار استراتيجية دفاعية أو حوار داخلي.



وفي المعلومات التي استقتها "الجديد" من مصادر رسمية، أن "اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الأخير في قصر سيضع اللمسات على رد الرسمي على ورقة براك، متضمنة تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد وحدها، من دون الإشارة الى حوار داخلي بشأن هذا الملف، كما ستتضمن تمسكاً لبنانياً بتنفيذ اسرائيل قرار وقف إطلاق النار كاملاً".



وأفادت معلومات الجديد، أن "لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب والنقاش بالتنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني".