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"لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله".. الجديد تكشف!

2025-07-05 | 08:40
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&quot;لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله&quot;.. الجديد تكشف!
"لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله".. الجديد تكشف!

علمت "الجديد" أن "حزب الله" الذي سلّم ردّه على ورقة توم برّاك ليل أمس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلاله تمسكه بتطبيق قرار وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، وألا حاجة لاتفاق جديد يعيد النظر بما سبقه، مع التشديد على وجوب تطبيق اسرائيل لهذا القرار".

وجاء في الردّ أيضاً أن "حزب الله" مستعدّ لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار استراتيجية دفاعية أو حوار داخلي. 

وفي المعلومات التي استقتها "الجديد" من مصادر رسمية، أن "اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الأخير اليوم في قصر بعبدا سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة براك، متضمنة تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة الى حوار داخلي بشأن هذا الملف، كما ستتضمن تمسكاً لبنانياً بتنفيذ اسرائيل قرار وقف إطلاق النار كاملاً".

وأفادت معلومات الجديد، أن "لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله والنقاش بالتنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني".
 
 
 
 
 
 
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12:38

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ساعات حاسمة يمضيها لبنان بانتظار المبعوث الاميركي توم باراك يوم الاثنين. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رد حزب الله على ورقة باراك وتعليقه على الورقة اللبنانية، تراوحت مصادره بين التشدد والانفتاح فيما نوابه كانوا على القول نفسه في كل خطب عاشوراء مؤكدين ان السلاح خط احمر.

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