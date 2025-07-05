"لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله".. الجديد تكشف!

وجاء في الردّ أيضاً أن "حزب الله
" مستعدّ لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار استراتيجية دفاعية أو حوار داخلي.
وفي المعلومات التي استقتها "الجديد" من مصادر رسمية، أن "اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الأخير اليوم
في قصر بعبدا
سيضع اللمسات الأخيرة
على رد لبنان
الرسمي على ورقة براك، متضمنة تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية
وحدها، من دون الإشارة الى حوار داخلي بشأن هذا الملف، كما ستتضمن تمسكاً لبنانياً بتنفيذ اسرائيل قرار وقف إطلاق النار كاملاً".
وأفادت معلومات الجديد، أن "لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله
والنقاش بالتنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني".