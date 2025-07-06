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الصحافي غسان حجار لـ وهلق شو: الردّ اللبناني "خلص" وهو ضعيف ولا يجيب على أسئلة أميركا وتوم براك سيأتي بحكم مسبق
2025-07-06 | 14:06
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الصحافي غسان حجار لـ وهلق شو: الردّ اللبناني "خلص" وهو ضعيف ولا يجيب على أسئلة أميركا وتوم براك سيأتي بحكم مسبق
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الصحافي غسان حجار لـ وهلق شو: الردّ اللبناني "خلص" وهو ضعيف ولا يجيب على أسئلة أميركا وتوم براك سيأتي بحكم مسبق
خاص الجديد
محليات
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اللبناني
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